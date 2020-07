Addio dieta per Mara Venier: fa il pieno di dolci a cena con la famiglia (Foto)

Mara Venier aveva il desiderio di uscire, di andare di sera al mare, di andare a cena fuori e di mangiare pesce, addio dieta ma in compenso ha realizzato i suoi desideri (foto). La Venier su Instagram dice tutta la verità, dovrebbe fare attenzione a ciò che mangia. Durante la quarantena e poi a causa del piede rotto ha preso un bel po’ di chili ma è così difficile resistere alle tentazioni. La cena con la famiglia l’ha resa più felice che mai, con lei c’è anche il suo nipotino Claudio, goloso di fragole mentre nonna Mara Venier alla fine cede ai dolci. Una bella frittura di pesce in un ristorante romano che lei adora, poi arriva un bel vassoio con la frutta e la panna ma accanto ci sono anche tantissimi dolci golosi. La conduttrice non resiste, dopo la frittura di pesce assaggia i dolci e confessa che è a dieta.

MARA VENIER IRONIZZA SUI COMMENTI CATTIVI CHE LE SCRIVONO SUI SOCIAL

Sui social le dicono che è una balena e lei non si offende di certo, anzi lo ripete nelle sue storie di Instagram, dice che le danno della balena, che quindi dovrebbe mettersi seriamente a dieta. Stupidaggini che la fanno sorridere anche se sa benissimo che deve dimagrire ma solo per salute.

Da sempre adora cucinare e mangiare ma in questo periodo non può essere lei a preparare la cena alla sua famiglia e ai suoi tanti amici. Mara Venier è uscita fuori a cena per la prima volta dopo mesi, spiega che prima il lockdown e poi la caduta le hanno impedito di uscire.

Adesso un po’ alla volta tutto sta passando e la conduttrice può finalmente godersi le serate che ama tanto con la famiglia, con i suoi cari.