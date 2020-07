Nicola Carraro a Io e Te, è pazzo d’amore per Mara Venier (Foto)

Stanno insieme da 20 anni Nicola Carraro e Mara Venier e oggi lui ospite nello studio di Io e Te non poteva non parlare del loro amore (foto). Ha raccontato tanto della sua vita, dagli esordi poco più che 20enne come assistente del grande Enzo Biagi poi tanti successi ma anche grandi dolori, quelli che a 50 anni gli hanno impedito di continuare la sua carriera. Carraro a 52 anni ha scelto di cambiare vita, aveva di certo la possibilità di farlo, di trasferirsi per gran parte dell’anno ai Caraibi ma non era la vita di gran lusso che immaginiamo. La rivincita di Nicola Carraro nei confronti della vita è arrivata quando ha conosciuto Mara Venier, la donna che non ha dubbi di definire sempre straordinaria. La sua vita con lei è diventata allegra, sembra chiaro che sia lei la sua forza.

NICOLA CARRARO E MARA VENIER UN LIBRO A QUATTRO MANI

“Abbracciamoci con le parole” è il libro che Nicola Carraro e Mara Venier stanno scrivendo insieme ma in realtà si tratta dello stesso libro ma che entrambi scrivono inconsapevoli del racconto dell’altro. E’ un progetto iniziato da due settimane ma che entusiasma molto sia Mara che Nicola.

Sono sempre l’uno accanto all’altra anche se spesso la Venier resta a Roma per lavoro mentre Carraro vola ai Caraibi, il posto in cui si rifugia orami da tanti anni. Galeotta fu la pasta e fagioli e da quel momento non si sono più lasciati, si sostengono a vicenda e Nicola non è solo il suo primo fan ma anche il suo primo consigliere.

Mara è sempre pronta ad ascoltarlo o quasi, infatti lui non voleva tornasse al comando di Domenica In, per fortuna non gli ha dato ascolto, è stato un gran successo ma lui temeva fosse troppo forte lo stress per sua moglie.