Cristina Chiabotto in bikini, anche lei con lo slip a vita alta: è incinta? (Foto)

Cristina Chiabotto è incinta? Se lo stanno chiedendo in molti dopo averla vista in bikini con lo slip a vita alta. Le foto della prova costume di Cristina Chiabotto le mostra la rivista Oggi ma anche l’ex Miss Italia si è lasciata immortalare con lo stesso costume sul suo profilo social. Un vero spettacolo, non sembra abbia le curve arrotondate ma forse è lo slip a vita a confondere le idee. Anche Caterina Balivo adora questo modello che questa estate è di nuovo di gran tendenza ma non è adatto a tutte le donne. C’è chi usa lo slip alto in spiaggia per contenere un po’ la pancetta ma rischia di ottenere l’effetto opposto. In realtà sta benissimo a chi ha la pancia piatta ma come sempre è bello ciò che piace. Non c’è dubbio che Cristina Chiabotto con quel modello di bikini stia benissimo, ma secondo voi è incinta?

CRISTINA CHIABOTTO E’ IN DOLCE ATTESA?

Intanto la sua prova costume è più che superata. Un corpo da 10 e lode ma come fa notare Oggi ma lo stesso settimanale sottolinea che potrebbe essere in dolce attesa e che anche la scelta del vestito drappeggiato sul ventre indossato di sera potrebbe essere un indizio.

In breve tempo la vita della Chiabotto è cambiata, non pensava fosse vicino il momento delle nozze e invece Marco Roscio le ha fatto cambiare idea, indimenticabile il loro romantico matrimonio. Ovviamente sono insieme in vacanza sulla riviera ligure e molti attendono il dolce annuncio. Per il momento Cristina non ha smentito né confermato.

Non è certo la prima volta che il gossip le attribuisce una gravidanza in corso. Magari le foto pubblicate sul suo profilo social potrebbero essere un po’ ritoccate, chissà. Attendiamo il seguito e magari la bella notizia.