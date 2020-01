Cristina Chiabotto torna dal viaggio di nozze da sogno con Marco Roscio (Foto)

Una lunga di miele per Cristina Chiabotto e Marco Roscio, un viaggio di nozze da favola per la coppia che si è unita in matrimonio qualche mese fa (foto). L’ex Miss Italia e l’uomo che le ha fatto davvero perdere la testa hanno atteso tre mesi prima di partire e raggiungere l’altra parte del mondo. Sono partiti alla fine dello scorso anno e sono appena tornati in Italia. Scatti meravigliosi dei luoghi che hanno visitato ma anche sorrisi e sguardi che non lasciano dubbi sul grande amore di Cristina e Marco. Impossibile non pensare a Fabio Fulco ogni volta che guardiamo le immagini della splendida Chiabotto con suo marito; sono stati insieme così tanto tempo che è difficile dimenticarli come coppia anche se tutto è finito male. Gli sposini sui social ringraziano tutti gli amici per il regalo meraviglioso, si riferiscono ovviamente al viaggio di nozze. In particolare è l’imprenditore a ringraziare e dice grazie più di tutti a sua moglie per averlo sopportato per 20 giorni h 24. Intuiamo quindi che il viaggio che li ha messi uno accanto all’altro come non avevano ancora fatto si è rivelato un sogno che continua anche dopo il sì. Varie le tappe scelte per un tour che fa sognare tutti ma gli occhi cadono sul pancino dell’ex reginetta di bellezza.

CRISTINA CHIABOTTO E’ INCINTA?

Nel periodo di Natale, poco prima di partire per la luna di miele, per il gossip Cristina era incinta ma dalle foto in costume non sembra davvero che sia dolce in attesa. Pancia piatta, fisico da modella, come sempre è in gran forma e bellissima anche senza un filo di trucco.





Un’immagine dopo l’altra la 33enne e il suo compagno ci fanno davvero sognare. Nessuna traccia del pancino ma il gossip non attende altro che un dolce annuncio. “Sono rari quei viaggi in cui non si ha la voglia di tornare, questo è uno di quelli. Sydney, Ayers Rock (Monte Uluru), Adelaide, Perth, Dubai, Maldives. Peccato non essere andati a Kangaroo Island a causa degli incendi!!! Grazie a tutti” scrive Roscio che tra i due è quello che si lancia di più sui social in dichiarazioni e commenti.

Da Sydney alle Maldive ma sono stati anche a Dubai e non solo: “Fine della nostra lunda di miele. Un grazie speciale a tutti i nostri amici che ci hanno fatto questo regalo meraviglioso. Grazie anche a te per avermi sopportato 20 giorni h 24, sono consapevole non sia semplice!”.





