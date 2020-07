Dayane Mello avvisa Belen: Gianmaria usciva con lei mentre vedeva anche la Rodriguez

Dopo lo scoop della settimana scorsa, con la cover di Chi dedicata alla coppia dell’estate, quella formata da Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, questa settimana, dalla rivista diretta da Alfonso Signorini arriva un’altra bomba. La rivista Chi non è ancora arrivata in edicola ma dai social, ecco le prime anticipazioni. Si parla ancora di Belen Rodriguez questa settimana ma stavolta a farlo è Dayane Mello che ha un messaggio per l’ex di De Martino: attenzione a Gianmaria, è affamato di popolarità e vuole tenere il piede in due scarpe.

DALLA RIVISTA CHI LO SFOGO DI DAYANE MELLO SU GIANMARIA ANTINOLFI

Le anticipazioni arrivano dal giornalista Gabriele Parpiglia che via social, regala alcune indiscrezioni in attesa di poter leggere poi su Chi, l’intero servizio: «Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Adinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!». La bellissima Dayane Mello lancia un appello alla Rodriguez attraverso le pagine di Chi, in edicola da mercoledì 15 luglio, e le dice: «Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità...» Queste le parole dell’ex concorrente di Pechino Express che mostra anche gli scatti in compagnia dell’imprenditore napoletano, e forse ha anche prove che dimostrano il suo legame con Antinolfi.

Insomma sembra mettersi davvero molto male per l’imprenditore che fino a ora non ha detto nulla, neppure sui social. Lo farà per smentire questo racconto di Dayane Mello oppure non c’è davvero niente da dire perchè la modella ha raccontato come sono andate davvero le cose? E come reagirà Belen di fronte a questo appello che Dayane le ha lanciato?