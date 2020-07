Gianmaria e Belen Rodriguez: su Chi l’album del week end romantico tra Napoli e Capri (FOTO)

Grande esclusiva questa settimana sulla rivista Chi, vi avevamo già detto ieri, con le prime anticipazioni del nuovo numero in edicola da oggi, che Belen Rodriguez sarebbe stata protagonista. E infatti la vediamo bellissima sulla cover della rivista Chi mentre bacia il suo nuovo fidanzato, Gianmaria Antinolfi, imprenditore campano. I due hanno trascorso insieme un week end tra coccole, baci, abbracci e tuffi in mare. Tra Capri e Napoli, per la festa del compleanno di Gianmaria, come dimostrano gli scatti pubblicati dalla rivista Chi. Belen e l’imprenditore si frequentano da pochissimo tempo ma hanno già deciso di venire allo scoperto. Sapevano bene che una mini vacanza come quella che li ha visti protagonisti, sarebbe stata materiale di cronaca rosa e gossip ma a quanto pare, non avevano più voglia di nascondersi!

Dalla rivista Chi arrivano gli scatti che raccontano di questo fine settimana romantico ( le foto che vedete in gallery sono state pubblicate dalla pagina Instagram Sniepo).

WEEK END D’AMORE PER BELEN E GIANMARIA TRA CAPRI E NAPOLI

Vediamo alcune delle immagini pubblicate dalla rivista Chi.

Nella prima foto della gallery si può vedere come Belen e Gianmaria siano stati molto attenti nei movimenti. Sono usciti da soli dall’albergo, non insieme, e sono rientrati sempre separati. Ma per i paparazzi è stato un gioco da ragazzi immortalare entrambi, una volta scoperto quello che era il volto del nuovo flirt di Belen!

Dalle foto pubblicate sulla rivista Chi, si può vedere come i due anche la sera del compleanno abbiano passato del tempo insieme da soli, nonostante alla festa ci fossero decine di persone arrivate per stare insieme a Gianmaria. Poi dopo la festa a Napoli, un altro giorno insieme a Capri.

Di certo Gianmaria e Belen sono la coppia dell’estate e immaginiamo che se la storia dovesse durare, questo sarà solo il primo servizio di una lunga serie.

( foto via pagina Instagram Sniepo)