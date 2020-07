Caterina Balivo non torna in tv e spiega cosa farà senza lavoro (Foto)

Mentre Caterina Balivo resta senza tv ed è già arrivata a destinazione, in Sicilia, per le sue vacanze in famiglia, gli altri conduttori preparano i bagagli per sistemarsi in Rai (foto). La Balivo resta fuori dai palinsesti, se per qualcuno è una novità per lei non lo è per niente, sapevamo benissimo che non avrebbe avuto un programma nella prossima stagione televisiva e il motivo è semplice: l’ha scelto lei. E’ Caterina Balivo ad avere lasciato Vieni da me e anche se non tutti le credono sembra sia davvero sua la decisione di non lavorare, di fermarsi. Non è certo una decisione definitiva e la conduttrice campana sembra non temere le incertezze né il futuro.

COSA FARA’ CATERINA BALIVO SENZA UN PROGRAMMA TV?

Ha intenzione di fare la mamma, la moglie e la figlia, così ha commentato a chi le ha chiesto cosa farà l’anno prossimo. Dispiaciuti i fan le hanno chiesto se la notizia fosse vera o se ci sarà un bel programma tutto per lei. “No, la decisione è mia, poi si vedrà”. La Balivo quindi conferma tutto, che è stata lei a volere una pausa dal lavoro. Vieni da me non brillava come il suo vecchio Detto Fatto ma era un bel programma, evidentemente non le bastava e in più il coronavirus ha fatto il resto.

Ha scelto di trasferirsi da Milano a Roma per avvicinarsi alla sua famiglia ma non le basta. Caterina Balivo a 40 anni è in un momento in cui i bilanci sono importanti e non le va più di stare lontana da casa tutto il giorno. Il desiderio è quello di condurre un programma in prima serata. Chissà se nella prossima stagione non c’era spazio per lei o se ha voluto lei stessa un anno di totale pausa.

Adesso si gode le sue vacanze con tutta la famiglia nella splendida Sicilia dopo avere già trascorso qualche settimana all’Argentario in una bellissima villa.