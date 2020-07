Caterina Balivo è radiosa con la famiglia al completo e con i suoi look (Foto)

Caterina Balivo non vedeva l’ora di incontrare tutta la sua famiglia che l’attendeva in Sicilia, sull’isola di Favignana (foto). Una vacanza attesa per mesi, dal suo compleanno a febbraio, poi è arrivata la pandemia e la Balivo ha sofferto non poco piena di paure e di ansie. E’ stata a lungo lontana dallo studio di Vieni da me, ricordiamo le sue lacrime perché non riusciva più a sostenere tutta quella tensione. Il direttore di rai 1, Stefano Coletta, l’ha poi convinta a tornare ma era solo per le ultime settimane in diretta, per le ultime puntate del suo programma. Il suo addio ha sorpreso tutti, Caterina Balivo per sua scelta è fuori dai palinsesti, desidera una pausa, non sa ancora quale sarà il suo futuro in televisione ma per il momento è felice così, con la sua famiglia.

CATERINA BALIVO BELLISSIMA NEL SUO ABITO GIALLO E CON GLI ALTRI LOOK ESTIVI

Prima la scelta di lasciare Milano e Detto Fatto per trasferirsi a Roma, più vicino alla sua famiglia che viva in Campania, poi l’emergenza sanitaria l’ha fatta riflettere. Oggi desidera essere prima di tutto mamma, moglie e figlia, ha forse capito che stava perdendo i momenti più belli della sua vita. Troppi giorni e troppe ore in studio, ha potuto prendere una pausa e l’ha fatto.

In Sicilia c’era già tutta la sua famiglia, i genitori, le sorelle e tanti altri. Il suo sorriso mentre va alla cena dove l’attendono gli altri dice tutto. L’abito giallo non è un outfit casuale, la Balivo sceglie sempre con attenzione cosa indossare.

C’è tutta la gioia in quello scatto che commenta. “La felicità di andare incontro alla mia famiglia tutta insieme su un’isola magica”. Adesso non desidera altro che godersi marito, figli e tutto il resto della famiglia, per le altre cose, per la carriera, c’è sempre tempo.

