Operazione al naso per Giulia De Lellis che racconta del suo problema di salute (Foto)

Perché Giulia De Lellis deve fare un’operazione al naso? La bella influencer ha confidato i suoi problemi ai follower che la seguono di continuo su Instagram spiegando che ieri è stata in ansia per tutta la giornata. La De Lellis aveva una visita medica importante, un controllo che attendeva per il problemi alla gola di cui aveva già parlato. Dopo il controllo è serena e con una storia su Instagram si mostra scusandosi per i capelli in disordine ma anche perché è un po’ stordita. Le hanno infilato un tubicino nel naso che l’ha infastidita molto, sembra sia doloroso. Tutto è servito però per giungere alla diagnosi, che in realtà non rivela. Appena tornerà a Milano Giulia De Lellis organizzerà tutto per l’intervento al naso. I fan preoccupati le chiedono come sta, cosa succede. Lei li rassicura perché poteva andare anche peggio.

GIULIA DE LELLIS: “MI SONO SPAVENTATA TUTTO IL GIORNO”

Una bella strizza per l’ex gieffina vip che aggiunge che dopo l’operazione al suo naso dovrà fare tante sedute di logopedia. Non sarà semplice né veloce guarire ma sottolinea che è serena e che di certo c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così. Che è serena si vede, commenta di dovere preparare la cena per lei, Andrea e alcuni amici, sarà quindi una serata tranquilla dopo una giornata faticosa.

Non si lamenta Giulia, parla di questa “cosina”, dice ma non dice. Da un po’ di tempo lamentava problemi alla gola con la voce che le si abbassava di continuo. La spiegazione l’ha data il medico e ovviamente c’è il rimedio per risolvere il problema. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, niente di grave.

Di recente la fidanzata di Andrea Damante ha anche mostrato il suo volto con le imperfezioni già pubblicate tempo fa. Dopo Aurora Ramazzotti e Laura Cremaschi anche lei, ogni tanto, desidera mostrare la realtà su Instagram con qualche foto senza filtri.

