Anche Giulia de Lellis come Aurora: si mostra su Instagram senza nascondere acne e imperfezioni

Aurora Ramazzotti ha lanciato il messaggio, molte donne dello spettacolo e anche giovanissime ragazze con un grande seguito sui social, hanno ascoltato le sue parole e le hanno condivise. Tra queste non poteva mancare Giulia de Lellis, che da oltre un anno parla con le sue followers del problema legato alla sua pelle. Giulia si mostra sempre, soprattutto nelle stories, per quello che è. Senza filtri, con i suoi brufoli e quelle imperfezioni che ad alcune ragazze come lei, fanno molto male. Ha condiviso sui social anche tutte le cure fatte nell’ultimo anno, le immagini del prima e del dopo, senza mai nascondersi. Però oggi, dopo le parole di Aurora Ramazzotti, ha spiegato che non è semplice per lei, mostrarsi al naturale perchè il problema con l’acne, la rende spesso insicura e molto sensibile. Però ha deciso di fare sua la battaglia di Aurora, di mostrarsi anche lei per quello che è, con le sue imperfezioni e con una foto senza filtri che ce la mostra per quello che è. “Per me non è facile perchè se penso che una foto la vedono quasi 5 milioni di persone penso sempre di metterne una perfetta” ha detto Giulia nelle sue storie. Ma poi è arrivato lo scatto con l’immagine che le sue followers e i suoi followers da una ragazza coraggiosa come lei si aspettavano.

ANCHE GIULIA DE LELLIS MOSTRA SU INSTAGRAM LE SUE IMPERFEZIONI

In pochi minuti sono arrivati migliaia di commenti sotto la foto di Giulia, e tutti fanno notare quanto sia bella. Una ragazza le scrive: “Il tuo bellissimo viso ed il tuo carisma cancella ogni minima imperfezione che tu possa avere e mostrare! Ti diró! In questa foto nature ti trovo molto più bella! ❤️“. Tante le ragazze che hanno ringraziato Giulia per questo scatto, e che adesso non si faranno molti problemi a postare in immagine anche con un brufoletto in più. L’influencer ha spiegato che la perfezione non esiste e che ogni ragazza si sente insicura per qualcosa, per il naso magari, per qualche altro aspetto del suo fisico. Ma si deve guardare avanti!

E non poteva mancare il commento di Andrea Damante, il suo fidanzato, che ha apprezzato moltissimo. Del resto quando lui ha scelto la sua Giulietta, è stato sicuramente colpito da altro. Da quella tenacia e da quella determinazione che hanno contraddistinto da sempre la romana. Una affinità di coppia nata dal primo sguardo e che ha resistito anche alle intemperie delle corna!

