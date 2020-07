Caterina Balivo e le sorelle, bellissime al compleanno del piccolo Domenico fanno una previsione (Foto)

Un luglio pieno di vacanze e festeggiamenti per Caterina Balivo e le sue sorelle (foto). Dopo il matrimonio di Sarah nella splendida Sicilia, la conduttrice ha festeggiato il compleanno del nipote, il piccolo Domenico che ha appena compiuto 4 anni ed è il figlio di sua sorella Francesca. Con le vacanze a Favignana della famiglia Balivo abbiamo conosciuto sui social un po’ tutti. Caterina Balivo tra un post e una storia su Instagram mostra un bel po’ della sua vita, conosciamo Cora, vediamo poco Guido Alberto ma il suo caratterino salta fuori dai tanti racconti della sua mamma. C’è ovviamente Guido Maria Brera, anche lui appare poco ma la sua presenza si avverte. Poi c’è la suocera, la signora Mirella, ci sono la mamma e il papà della conduttrice e le sorelle: Sarah e Francesca sono bellissime, proprio come Caterina. Una sposa meravigliosa Sarah che ha voluto un abito bianco di cui parlano tutti, un abito uno in due firmato da Pinella Passaro; niente di straordinario, anzi a qualcuno non è piaciuto ma è un vestito che ha definito il carattere della sposa.

ANCORA FESTA IN FAMIGLIA PER CATERINA BALIVO

Le vacanze a Favignana sono ormai finite, Caterina Balivo saluta la meravigliosa Sicilia ma prima si festeggia il compleanno del nipotino. “Love my sister che quattro anni fa è diventata mamma di un futuro conduttore: Domenica Nocera”. Non ha dubbi, suo nipote farà il suo stesso lavoro, a 4 anni sembra già mostrare il talento necessario.

Anche zia Sarah ne è convinta, lei però non c’era alla festa del piccolo, in questo momento si sta godendo la sua luna di miele.

Caterina Balivo ci ha fatto innamorare della sua famiglia, delle sue sorelle, ma anche della magica isola che Sarah ha scelto per le sue nozze e per regalare alla famiglia la voglia di una vacanza che altrimenti non avrebbero fatto.

