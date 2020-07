L’abito da sposa di Sarah Balivo, Pinella Passaro svela che è un vestito “due in uno” (Foto)

Tra tanti abiti da sposa meravigliosi Sarah Balivo per il suo matrimonio ha scelto un vestito semplice ma Pinella Passaro nel fare gli auguri agli sposi ha svelato tutto. Una foto dopo l’altra la stilista ha rivelato che l’abito da sposa della sorella di Caterina Balivo in realtà era un abito “due in uno”. Molte donne hanno apprezzato la semplicità e l’eleganza del vestito da sposa di Sarah Balivo, altre hanno criticato lo stile “da prima comunione”. Non si può piacere tutti e questa in parte è una fortuna. La conduttrice ha invece apprezzato molto lo stile scelto dalla sorella per il suo sì. Di certo a lei sono piaciuti sia il cerchietto che le scarpe. Ed è anche sulle scarpe della sposa che Pinella Passaro nel suo post ha svelato tutto.

IL MATRIMONIO DI SARAH BALIVO, L’ABITO DA SPOSA E’ DI PASSARO

“Ti auguro di avere una vita matrimoniale fantastica, è stato bello conoscerti e sentirti durante i mesi di lockdown, la tua positività e determinazione sono state ancora più forti di tutte le incertezze di questo periodo. Come tante spose che hanno deciso di sposarsi nel 2020, tu sei stata sicuramente una delle più speciali” inizia così il post della stilista che spiega: “Per Sarah ho realizzato un abito due in uno elegante, ricercato ma anche sbarazzino e giocoso, proprio come il carattere solare di Sarah”. Poi passa a quelli che definisce dettagli di stile: “il cerchietto che abbiamo realizzato proprio per lei e le scarpe che ha disegnato personalmente la sposa, davvero strepitose!“.

Intanto, per gli sposi e per parte dei loro invitati proseguono le vacanze in Sicilia. Caterina Balivo ha più volte ringraziato la sorella per essersi sposata a Favignana, così le sembra che sono tutti in viaggio di nozze.

