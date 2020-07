Gemma Galgani e Sirius si sono lasciati? Giorgio Manetti aveva previsto tutto

Gemma Galgani è ormai assoluta protagonista del trono over di Uomini e Donne ma quando si parla di lei, si pensa spesso anche a Giorgio Manetti, il bel toscano per il quale la dama torinese, perse la testa. Gemma e Giorgio hanno avuto una lunga storia, fatta di alti e bassi ma la Galgani, si è follemente innamorata di lui. Una storia che torna di tanto in tanto, anche nello studio di Uomini e Donne, quando se ne parla. E anche Giorgio spesso viene chiamato a commentare quello che succede nella vita di Gemma. In una delle ultime interviste, rilasciata per Ilgiornale.it, il gabbiano ha parlato della storia d’amore tra Gemma e Nicola Vivarelli, alias Sirius. Tra i due pare che le cose non stiano andando granchè bene, e c’è chi parla anche di una separazione. Il Manetti, aveva spiegato, ancora prima di apprendere queste novità, che a Gemma non serve affatto un uomo giovane ma serve al suo fianco un uomo adulto, che la sappia capire e comprendere.

GIORGIO MANETTI DICE LA SUA SULLA STORIA TRA GEMMA E SIRIUS

Le parole di Giorgio Manetti:

“Gemma è una donna non dico complicata, ma che ha sicuramente tante sfaccettature, per questo sono scettico su questa storia. Lo dico perché penso di conoscerla un pochino meglio della massa. E’ una donna che ha bisogno di certe cose da un uomo e non dico che Sirius o chi c’è stato prima di lui non le abbiano, però lei ha bisogno di un uomo con tanta personalità, per questo credo che dovrebbe innamorarsi di una persona più adulta.

E ancora, Giorgio lancia una bella bordata alla sua ex, facendole ben notare, che se volesse solo l’amore, lascerebbe quello studio televisivo, dopo tutti questi anni passati su quella sedia rossa:

“Con questo non voglio dire che Sirius non lo sia, ma alla fine ha pur sempre 26 anni e in questo rapporto non lo vedo. Lei non è una donna che fa la ‘storiella’ così tanto per fare, perché non ha tempo da perdere. Sa benissimo cosa fa e cosa le piace. Io che con lei ho vissuto otto mesi, periodo in cui abbiamo parlato di tante cose ho per questo dei dubbi. E’ una donna adulta non una ragazzina anche se ha questa immagine in cui vuol far vedere che crede ancora nell’amore. Per carità l’amore è importante, ma non si cerca dopo tanti anni ancora in tv”.