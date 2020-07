Estate da single per Gemma Galgani che lascia Sirius sconsolato

Niente da fare, neppure Nicola Vivarelli, ragazzo di 26 anni, ha fatto breccia nel cuore di Gemma Galgani. Chi potrà mai compiere questa missione che sembra essere diventata davvero impossibile? Sarebbe finita tra il giovanissimo Sirius e la dama torinese. La notizia è trapelata sui social e pare che anche il bel Nicola abbia lasciato trapelare qualcosa ( venerdì in edicola arriva il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine e potrebbero esserci dettagli). La cosa particolare di questa storia è che non sarebbe stato il Vivarelli a lasciare Gemma ma che sarebbe stata lei a chiudere la relazione e lo avrebbe fatto con una telefonata. Ma si può parlare di relazione quando ci si è visti un paio di volte in 3 mesi? Verrebbe da pensare che si sia trattato di una semplice frequentazione che non ha poi portato da nessuna parte…

Qualche giorno fa Nicola sui social si era sfogato con queste parole: “Sono invitato a casa di un amico di un mio amico, un posto meraviglioso. Ovviamente, vi domanderete e mi domanderete come mai Gemma non sia con me. Purtroppo ragazzi, a me dispiace molto di questa cosa, vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei. Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti, si vede che Gemma non vuole venire. Io più che invitare non so che fare”.

GEMMA GALGANI HA LASCIATO NICOLA?

Sembrerebbe quindi che nelle ore successive, la Galgani, abbia deciso di mettere fine alla sua storia con Nicola, via telefono. I due non si sarebbero neppure visti ma, come riferisce Amedeo Venza, sempre ben informato sulle vicende delle coppie molto popolari, sarebbe stata Gemma a prendere la decisione. E lo avrebbe fatto via telefono.

Non ci resta adesso che aspettare un possibile commento, o magari una intervista dal Magazine. Vedremo…