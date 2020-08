Antonella Clerici ha un messaggio dalla sua casa nel bosco (Foto)

Arriva l’estate, arrivano le vacanze e Antonella Clerici sa bene che in tanti purtroppo penseranno di abbandonare gli animali che fino a poco prima sembravano amare tanto. Con una foto dalla sua casa nel bosco ha inviato a tutti il suo messaggio, quello di non abbandonarli. Uno scatto con il suo Pepper e magari tanta dolcezza bloccherà qualcuno dal commettere brutte azioni. Antonella Clerici adora gli animali, in modo particolare i cani. Adora la natura, la sua casa nel bosco è un vero angolo di paradiso, che sembra ci mostrerà in parte da settembre in poi nel suo nuovo programma Mezzogiorno è. Fa caldissimo in tutta Italia in questi giorni e la conduttrice ha più volte confidato che l’estate non le piace, che non sopporta il caldo.

ANTONELLA CLERICI SOTTO UN CALDO TORRIDO

Un cappello che avrà comprato durante un viaggio e lei in costume scatta un selfie sottolineando che fa caldo e che il caldo lo odia. E’ tornata ad Arquata Scrivia, immaginiamo abbia molto da preparare per il suo nuovo progetto che vedremo in onda a settembre al posto de La prova del cuoco.

Non mancano come sempre i commenti negativi di chi è convinto che abbia cambiata idea tornando in tv solo per mandare via Elisa Isoardi o per soddisfare il suo ego. Inutile spiegare, spera che chi ha voglia di capire capisca seguendo il programma e magari evitando di parlare senza conoscere la realtà.

Intanto, i suoi messaggi sono sempre positivi, pronti a sensibilizzare gli altri. Puntuale ad agosto arriva il post sui cani che vengono abbandonati ogni estate. Assurdo che ci sia chi riesce a liberarsi di un cucciolo che avrebbe dovuto accogliere come un figlio.

Antonella Clerici ha un messaggio dalla sua casa nel bosco (Foto) ultima modifica: da