Mara Venier è caduta di nuovo: “Mi devo fare benedire” (Foto)

Mara Venier è caduta in casa, ancora una volta la conduttrice è inciampata cadendo in casa e questa volta “la botta” l’ha presa all’altra gamba (foto). La Venier ha raccontato tutto poco fa nelle sue storie Instagram. Distesa sul letto della casa dove si trova in vacanza a Forte dei Marmi non ha perso il sorriso, anzi questa volta ride di se stessa, perché per fortuna non ha nulla di rotto. Pensa che sia arrivato il momento di farsi benedire perché non ha fatto nemmeno in tempo a riprendersi dall’altra caduta che si ritrova con il ginocchio gonfio. Mara Venier è caduta perché era buio, non ha visto il gradino.

MARA VENIER IN VACANZA E’ CADUTA NEL GIARDINO MA PER FORTUNA NIENTE DI FRATTURATO

“E’ arrivato il momento di andare a farmi benedire perché ieri sera tornando a casa dopo una bellissima cena con tanti amici e family sono caduta e inciampata qui nel gradino di casa. Era buio nel giardino e non l’ho visto” confida Mara ai follower che sui social anche in questo periodo continuano a seguirla con affetto. “Ho l’altro ginocchio ammaccato, vabbè so’ ricaduta… l’altra gamba. Ghiaccio e per fortuna niente di fratturato, una bella botta ma mi è andata bene, me devo fa’ benedire ragazzi”. Anche la conduttrice non può che ridere per la sua nuova caduta, sa che è stata fortunata e adesso dovrà riprendersi dal colpo al ginocchio e poi tornare ai suoi esercizi per riprendersi del tutto dalla frattura al piede.

Non si perde d’animo Mara Venier, se dopo la caduta dalle scale è andata in onda in diretta con Domenica In questa volta per lei sarà una vera passeggiata. in più a Forte dei Marmi c’è il suo adorato nipotino, le passerà tutto in fretta.

