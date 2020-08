Ambra Angiolini in bikini con la figlia, sembrano sorelle e lei ha una risposta (Foto)

Ambra Angiolini con sua figlia in vacanza resta in famiglia, dopo la vacanza a Monte Carlo con Massimiliano Allegri adesso è il momento di godersi l’estate con la sua Jolanda e il suo Leonardo (foto). E’ incredibile ma nello scatto postato da Ambra Angiolini sul suo profilo social sembra una ragazzina, sembra la sorella di sua figlia Jolanda, sembra l’ex ragazzina di Non è la Rai. Se non avesse sua figlia accanto tutti potremmo dire che è uno scatto di tanti anni fa, invece è tutto vero. Ambra è un vero splendore e ha una risposta a questo. Ha 43 anni ma non li dimostra però quando è accanto a sua figlia diventa davvero molto più piccola. Ne è consapevole, merita anche del fisico ma sui social dopo tanti complimenti commenta: “Quando ce l’ho vicina sembro più giovane. E’ merito suo”.

AMBRA ANGIOLINI INNAMORATA PIU’ DI TUTTO DEI SUOI FIGLI

Non è una mamma vip che a tutti costi vuole restare giovane. Ce ne sono tante che si riempiono di ritocchini ma il risultato non sempre le rende giovani. Ambra Angiolini invece al mare con la figlia Jolanda e con il suo bikini nero, senza trucco, dolcissima, sembra la protagonista della storica trasmissione Non è la Rai. Tenuta sportiva, fisico asciutto e con sua figlia gioca a beach volley mostrando tutta la tonicità di un allenamento a cui non rinuncia.

Dopo le vacanze con Allegri adesso lui resta in panchina e lei continua a fare la mamma, come tutto il resto dell’anno. Jolanda è la sua adorata primogenita nata dalla lunga storia d’amore con Francesco Renga, ha già 16 anni ed è bellissima mentre abbraccia la sua mamma. Le abbiamo viste insieme più volte sui social, nei camerini, durante le prove a teatro, a casa soprattutto nei mesi scorsi, sempre insieme anche per aiutare gli altri.