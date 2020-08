Caterina Balivo è tornata in Toscana e in cucina, questa volta per la pizza fatta in casa (Foto)

Dopo un bel tour Caterina Balivo è tornata in Toscana e anche in cucina, fiera di preparare per la sua famiglia la pizza in teglia. Con una foto sul suo profilo social Caterina Balivo ha mostrato orgogliosa la sua prima pizza fatta in casa, bianca con rosmarino e sale grosso, quindi più una focaccia che una pizza. La Balivo ha poi commentato che erano in cottura anche una pizza margherita e una pizza solo con i pomodorini. Caterina Balivo è diventata davvero così brava in cucina? No, anche se lei ci mette un bel po’ di impegno ma in cucina forse c’è la fidata Daniela che l’ha aiutata; l’ha presentata in una delle sue storie mentre raccoglievano i pomodori nell’orto.

CATERINA BALIVO SI GODE LA MERAVIGLIOSA VILLA IN TOSCANA

Una villa sul mare, ogni mattina con i suoi bambini può godere di una vista stupenda. La conduttrice non mostra molto della casa in cui trascorreranno gran parte delle vacanze estive ma si intuisce che sia perfetta per lei e la sua famiglia. Caterina è tornata a cucinare, dopo i dolci, qualche primo piatto e i gelati fatti in casa adesso è il momento della pizza.

Di pizze ne ha mangiate un bel po’ quando è tornata in Campania e quando poi è rimasta qualche giorno a casa dei suoi genitori. Il suo tour nelle ultime settimane è però stato lungo, a iniziare dalla vacanza che non dimenticherà mai a Favignana in occasione del matrimonio di sua sorella Sarah.

E’ stata poi a Gaeta per incontrare le sue amiche di infanzia e dell’adolescenza per poi tornare a casa, quella estiva. Forse non andrà a Capri né in montagna, la paura per il coronavirus non è certo passata, preferisce godersi vacanze più tranquille incontrando poche persone, come è giusto che sia in questo periodo.

Caterina Balivo è tornata in Toscana e in cucina, questa volta per la pizza fatta in casa (Foto) ultima modifica: da