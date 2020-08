Caterina Balivo lava i piatti, disperata a casa della mamma senza la lavastoviglie (Foto)

Riuscirà Caterina Balivo a superare il lavaggio dei piatti a mano per tutti i giorni in cui sarà a casa dai suoi genitori (Foto)? La conduttrice è ad Aversa dalla sua famiglia, è lì che è nata e cresciuta, è lì che vive da sempre la sua famiglia, ma la sua mamma in cucina non ha la lavastoviglie. Davvero un gran disagio per chi non è abituato più da tempo a lavare i piatti, le pentole, i bicchieri e tutto il resto a mano. Fa caldissimo ovunque, di certo in casa Caterina Balivo avrà l’aria condizionata ma qualche attimo di disperazione arriva quando ogni giorno dopo pranzo bisogna lavare i piatti. Nelle sue storie Instagram ha raccontato che la sua mamma non ha la lavastoviglie perché le piace lavare i piatti.

CATERINA BALIVO RACCONTA LE SUE GIORNATE IN VACANZA

Desiderava da tempo di tornare a casa ad Aversa ma in questi giorni sta pensando molto anche a chi ha inventato la lavastoviglie. Dopo la lavatrice è l’idea più geniale, non ha dubbi la Balivo. Intanto, dopo pranzo le tocca pulire tutta la cucina, le sembra giusto, non può certo lasciare che sia sua madre a lavare e sistemare ogni cosa dopo avere pranzato tutti insieme.

In suo aiuto arriva la piccola Cora che prende la sedia, la sistema davanti al lavello pronta magari a fare più danni che altro ma la sua mamma è felice. Una vacanza di certo diversa in questi giorni per la Balivo dopo i meravigliosi momenti trascorsi a Favignana tra il matrimonio della sorella Sarah, le gite in barca e ogni altro incanto.

“Ben venuto Agosto, ti accogliamo così ad Aversa con 40 gradi e piatti lavati a mano da me e Cora con GA che dice che è stanco perché fa caldo. Tranquille perché prima ha apparecchiato per tutti” commenta ma sempre con il sorriso.

