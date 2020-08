Cristina Marino suggerisce il pranzo per la dieta estiva e visti i risultati molte la copieranno (Foto)

Cristina Marino dopo la nascita della piccola Nina è già in gran forma ma qual è la sua dieta, cosa mangia a pranzo con questo caldo (foto)? Non è la prima volta che la compagna di Luca Argentero dà dei consigli sull’alimentazione. Un corpo che sta bene, bello come il suo, che è già tornata ad allenarsi, è parte fondamentale del suo lavoro, ovvio quindi che curi sempre l’alimentazione, che stia attenta sempre a cosa mangia. Se qualche settimana fa Cristina Marino ha mostrato un uno scatto sui social il pranzo con Luca a base di zucchine, bocconcini ma solo uno a testa, rucola, pomodori, noci, frutti rossi, uova e papaya, questa volta il pranzo è sempre fresco e leggero ma con una novità.

LA DIETA DI CRISTINA MARINO TRA LEGGEREZZA E PUBBLICITA’

Sui social i personaggi famosi lavorano anche grazie alle pubblicità, non è certo una novità. Anche la Marino lo fa ma resta fedele non solo ai suoi gusti ma anche alle sue idee di dieta. Ai suoi follower, soprattutto alle donne, ha raccontato che sarà perché è estate e fa caldo, sarà perché vive circondata dalla natura, ma in questo periodo a pranzo desidera mangiare solo delle insalate, ricche e colorate.

Una ciotola con tanto colore ed ecco che ci sono la lattuga o anche la rucola, i pomodorini, le carote, magari se possibile anche dei finocchi, noci e avocado e poi deve sempre aggiungere delle proteine.

“Quasi tutti i giorni durante l’estate mi faccio una bella insalatona. A me in estate mi viene voglia di avere una bella ciotola colorata, mi piace un piatto fresco e ora me la vado a preparare. Ci va sempre una proteina e io non mangiando pesce prediligo formaggi freschi e leggeri”, in questo cado la pubblicità è per i fiocchi jocca, un classico nelle diete estive.

