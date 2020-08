Diletta Leotta in spiaggia con le amiche, la sua vacanza è da single (Foto)

Non è per niente triste Diletta Leotta in vacanza con le amiche, hanno scelto la Sardegna e ovviamente di divertirsi ma anche di mostrarlo a tutti sui social (foto). Chissà se Daniele Scardina proverà la stessa allegria della Leotta nel vedere le sue foto e soprattutto i suoi video su Instagram. La sua ex fidanzata è single e felice mentre tutti continuano a chiedersi il perché del loro addio. La rottura tra Diletta e Leotta e Scardina è ormai evidente anche se nessuno dei due apre bocca sul motivo, su un possibile ritorno. Magari si tratta solo di un periodo di crisi. E’ stata una storia molto importante, questo è certo, come ha anche confermato la bella conduttrice sportiva. Diletta si scatena, si mostra con i suoi bikini più belli, perfetta con le sue forme che piacciono tanto e che fanno invidia alle donne.

DILETTA LEOTTA E IL SUO PRIMO BAGNO

“Il primo bagno non si scorda mai” ha commentato nella didascalia nel suo primo girono di vacanza, ma a quale bagno si riferiva Diletta? Non c’è tempo per pensare né per rispondere, le amiche sono tutte scatenate, con lei c’è anche Rosella Fiamingo, la campionessa olimpica di scherma. Un vero spettacolo vederle tutte insieme tra sfide in spiaggia con i racchettoni e balli sensuali.

Per il gruppetto non può mancare Tik Tok ma ovviamente anche i bagni di sole e le serate piene di musica.

Non una parola sull’amore ma si dice in giro che sia stata Diletta Leotta a metterlo fouri dalla porta, sembra dopo una sua distrazione. Altri parlano di una crisi iniziata durante il lockdown ma questo sembra meno probabile. Li abbiamo visti felici mentre si allenavano insieme in piena quarantena e subito dopo un vacanza sul lago con i genitori. Intanto, l’estate prosegue ed entrambi sono in Sardegna.

