Diletta Leotta in bikini nero, la sua prova costume è mozzafiato (Foto)

E’ un vero spettacolo Diletta Leotta in bikini, un due pezzi nero che conferma che la sua prova costume è del tutto superata. Le foto che mostra la rivista Chi mozzano il fiato, la Leotta ha scelto il lago di Como per rilassarsi dopo il lungo lockdown e con lei non c’è solo il fidanzato ma anche i genitori. Grandi preparativi in vista per Diletta Leotta e Daniele Scardina? Durante la quarantena li abbiamo visti anche allenarsi insieme, sul balcone, e già lì la prova costume era superata. In vacanza però lo stile scelto è diverso e la bella giornalista è più sexy che mai. E’ il suo Toretto a scattare le foto, a bordo piscina Diletta è una vera diva. Il bikini scelto non è per tutte le donne, anzi è per pochissime, a lei sta un vero incanto. C’è chi dice sia un po’ rifatta, c’è chi la difende dicendo che il suo corpo sia il frutto di tanti sacrifici in palestra.

CURVE MOZZAFIATO PER DILETTA LEOTTA CON IL BIKINI CHE ANTICIPA L’ESTATE

Lui muscoloso e tatuato, lei con le forme sensualissime, il tutto va in scena in un luogo rilassante e romantico. Il sole è già quello adatto per la tintarella e poi c’è il pranzo con mamma e papà, tutto molto semplice e in totale relax. Il fine settimana a Ossuccio sul lago di Como è perfetto tra coccole e passione.

Il lockdown vissuto a stretto contatto nell’appartamento di Milano della conduttrice ha fatto bene la coppia, loro sono tra quelli che si sono ritrovati più forti e innamorati che mai e ancora oggi con la voglia di stare sempre insieme. C’è chi dice che ci sia già nell’aria il profumo di fiori d’arancio e la presenza dei genitori di Diletta potrebbe confermare il dolce gossip.