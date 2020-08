Andrea Melchiorre ex corteggiatore di U&D ha il covid19 e dai social avverte: “Chi mi ha incontrato faccia il tampone”

Negli ultimi giorni dai social, sono arrivati diversi appelli di volti molto conosciuti che probabilmente sono stati anche fermati da fans di Uomini e Donne per fare un selfie o una chiacchiera mentre erano in vacanza in Sardegna. Ed è per questo motivo che hanno deciso di rendere nota la loro situazione. Tra gli altri anche Andrea Melchiorre, ex corteggiatore di Uomini e Donne seguitissimo sui social. Il modello è ancora oggi in Sardegna. Sarebbe dovuto partire per rientrare a Roma ma avendo fatto il tampone prima, ed essendo risultato positivo, si è giustamente messo in isolamento in casa da solo in Sardegna. Ma vuole lanciare un messaggio a tutti, avvertendo le persone che potrebbero essere entrate in contatto con lui nelle ultime ore.

ANDREA MELCHIORRE POSITIVO AL CORONAVIRUS: LE SUE PAROLE DAI SOCIAL

Andrea ha voluto anche rassicurare chi lo segue, spiegando che non ha al momento nessun sintomo grave. Sta bene e passerà questi 15 giorni da solo in quarantena, isolato da tutti e da tutto. Ieri sera mentre guardava la finale di Champions ha aggiunto: “Io sto bene, state tranquilli, per fortuna ho fatto il tampone prima di partire e ho aspettato qui il risultato, se avessi preso il traghetto, chissà quanta gente avrei contagiato” ha detto Melchiorre nelle sue IG stories.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne spiega di aver capito che forse poteva aver contratto il virus intorno al 19 agosto. Poi il 23 ha fatto il tampone e ha ricevuto il risultato che ne attesa la positività. Tra 4 o 5 giorni farà un altro tampone per capire se è ancora positivo o meno.

Insieme ad Andrea Melchiorre in Sardegna c’era anche un altro ex corteggiatore di Uomini e Donne che però è già rientrato a Roma e sta aspettando di poter fare il tampone. Sui social indignato ha spiegato che a Roma di domenica il drive in per il tampone è chiuso e non ha potuto fare subito il test.