Raffaella Mennoia non sbagliava: due ex corteggiatrici e due tentatrici positive al coronavirus

Lo aveva detto Raffaella Mennoia che forse per questa estate non c’era poi questo gran bisogno di passare da una festa all’altra in Sardegna, Ibiza o Grecia. Forse non si riferiva a qualcuno in particolare, o forse si…Sta di fatto che al momento, ben 4 ragazze che lei conosce sicuramente bene, dopo le loro vacanze in Sardegna, Grecia e Spagna, sono risultate positive al coronavirus. Due sono sicuramente molto più note al pubblico di Uomini e Donne, essendo entrambe ex corteggiatrici che contano al momento oltre 1 milione e mezzo di followers insieme. Due giorni fa era stata Giulia Latini a rivelare a chi la segue di aver fatto il tampone e di essere risultata positiva. Il tampone lo aveva fatto appena rientrata a Roma, dopo le vacanze tra Ibiza, Grecia e Sardegna. Nel gruppo di amiche in vacanza insieme a lei, c’era anche un’altra ex corteggiatrice, Vittoria Daganello. La ragazza nelle ultime ore, ha ricevuto decine di richieste dalle persone che la seguono, messaggi anche di alcuni followers preoccupati per le sue condizioni di salute. Ha quindi scelto di rispondere con delle storie, confermando di essere risultata anche lei positiva al coronavirus. Vittoria come Giulia è in isolamento. Al momento presenta anche lei spossatezza, non riesce a percepire odori e sapori ma non ha altri sintomi gravi. La situazione, per ora, sia per lei che per Giulia, resta sotto controllo, e noi auguriamo a entrambe, di guarire presto, ovviamente.

VITTORIA DAGANELLO POSITIVA AL CORONAVIRUS: LE SUE PAROLE

“Ho fatto il tampone appena tornata dalla Sardegna e sono risultata positiva, sono in isolamento domiciliare. Sto abbastanza bene a parte qualche sintomo come la stanchezza e qualche linea di febbre. Una cosa che mi è spuntata stamattina, anche questo un sintomo comune, è che non sento nè odori nè sapori […] qualcuno mi ha dato dell’incosciente, ma vi tranquillizzo perché non sto mettendo a rischio la vita di amici e parenti, dato che sono in isolamento da sola”.

Oltre a Giulia e a Vittoria, come dicevamo nel nostro titolo, anche due tentatrici viste quest’anno a Temptation Island sono risultate positive dopo le vacanze. Parliamo di Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi, che purtroppo sono invece ricoverate in ospedale con una brutta polmonite. Anche a loro facciamo un in bocca al lupo.