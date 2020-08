Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela di avere il coronavirus: le reazioni sono diverse

Dai social arrivano le parole di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che questo pomeriggio ha spiegato ai suoi fans di essere in isolamento. Ha infatti ricevuto il risultato del tampone effettuato: ha il coronavirus. Parliamo di Giulia Latini, una delle corteggiatrici di Uomini e Donne tra le più amate e seguite degli ultimi anni. Con oltre 800 mila followers, Giulia è da un paio di anni molto seguita su Instagram e ha quindi voluto raccontare quello che sta succedendo, dopo le vacanze fatte all’estero. In realtà Giulia, nelle ultime settimane è stata in Sardegna, come si può vedere dalle foto che aveva postato sui social, mentre qualche settimana fa era stata a Ibiza. Lei di certo, saprà meglio di tutti quando è stata contagiata. Al momento però si trova in isolamento e rassicura anche tutti sulle sue condizioni di salute. Dice infatti di avere solo dei forti mal di testa e un grande senso di spossatezza ma per il resto, si sente abbastanza bene.

Le reazioni dei fans sono diverse: c’è chi commenta manifestando affetto alla ragazza romana e chi invece le fa notare che forse se fosse rimasta in Italia, non si sarebbe contagiata. Ma ribadiamo ancora un concetto: chi ce lo dice? E’ vero che viaggiando c’è molta più possibilità di contagiarsi ma anche un viaggio in aereo tra Roma e la Sardegna potrebbe essere determinante nel contagio, come anche un viaggio in altri posti di Italia, se non si rispettano alcune regole e non si fa attenzione al distanziamento sociale.

GIULIA LATINI HA IL CORONAVIRUS: LE PAROLE DELL’EX DI UOMINI E DONNE

L’ex corteggiatrice ha comunque scritto di essere pronta a prendersi le sue responsabilità e di non essere interessata alla polemica da fare con chi le dirà che in qualche modo se l’è cercata.

Giulia spiega che avrà del tempo per stare da sola e riflettere, trascurando tante cose futili che invece aveva messo al primo posto di recente.

A Giulia facciamo il nostro grande in bocca al lupo!