Ex di Uomini e Donne: anche per Daniele Schiavon tampone positivo al coronavirus

Daniele Schiavon è stato uno dei protagonisti maschili dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Prima che il programma cambiasse volto, proprio a causa dell’emergenza coronavirus, Daniele era stato la scelta della tronista Giulia Quattrociocche, con la quale aveva lasciato il programma. Le cose tra di loro non sono andate bene una volta terminato il programma e prima dell’estate avevano annunciato ai followers la rottura. Oggi di Daniele Schiavon, che conta su instagram 150 mola followers, si parla per un altro motivo. Anche lui ha fatto il tampone dopo il rientro dalle vacanze in Sardegna e anche lui, come altri ex volti del noto programma di Canale 5, è risultato positivo al coronavirus.

ANCHE DANIELE SCHIAVON POSITIVO AL CORONAVIRUS

Ha scelto i social, come ha fatto anche Andrea Melchiorre ( anche lui ex corteggiatore di Uomini e Donne), per dirlo a tutti, anche per avvisare chi magari in questi giorni ha avuto contati con lui. Dalle foto pubblicate sui social si evince che Daniele fino a tre giorni fa almeno, fosse in Sardegna, dove ha trascorso parte delle sue vacanze.

“Mi è arrivato l’esito del tampone, sono positivo, aspetterò 15 giorni a casa sperando che questo virus andrà via! IN ogni caso non mi arrenderò e lo prenderò a calci in culo questo virus! ” ha scritto Daniele sui social.

Va detto che al momento questa storia non è più presente sul suo profilo ma si trova su Instagram facilmente.

Si sta parlando molto in queste ore degli ex protagonisti di Uomini e Donne e non solo. Infatti negli ultimi due giorni due corteggiatrici molto seguite sui social hanno annunciato di avere il coronavirus; lo stesso hanno fatto anche due tentatrici single viste nell’ultima edizione di Temptation Island. E ieri anche Andrea Melchiorre, ex corteggiatore di Valentina Dallari, anche lui seguitissimo su Instagram.

Ex di Uomini e Donne: anche per Daniele Schiavon tampone positivo al coronavirus ultima modifica: da