Caterina Balivo in posa da modella ma dice di avere la pancia (Foto)

Quante volte abbiamo sentito dire Caterina Balivo che ha la pancia, che dovrebbe fare sport, che dovrebbe mangiare meno e stare attenta alle cose che invece le piacciono tanto (foto). In tv la Balivo ha mostrato la panciera, la indossano un po’ tutte sotto gli abiti aderenti ma lei così magra pensavamo non ne avesse bisogno. In bikini si mette sempre in posa nel modo giusto per non fare vedere il gonfiore all’addome ma alla fine arriva sempre la simpatica confessione. Uno degli ultimi post di Caterina Balivo su Instagram è in posa da top model, confessa che per scattare la foto ha trattenuto il fiato. Ma ha davvero così tanta pancia la Balivo? Ogni tanto interroga anche i suoi figli, ironica ma fin troppo severa con se stessa.

CATERINA BALIVO NASCONDE LA PANCIA

In bikini ha un fisico perfetto, è mamma di due figli e sembra una ragazzina ma non è mai contenta del suo aspetto. Il bello è che mangia di tutto e non fa sport. Aveva fatto una promessa a se stessa, aveva detto che il 2020 sarebbe stato l’anno in cui inizia ad allenarsi davvero, ma l’anno sta per passare e lei è quasi sicura che perderà la personale scommessa. 40 anni appena compiuti e ci sembra davvero sia in gran forma ma ripete che ha la pancia, che l’ha sempre avuta.

Anche sua sorella lo conferma ma dice che è così bella che non si vede di certo quel filo di pancia. La ricordiamo a Miss Italia e non è cambiata molto. Riuscirà la conduttrice a farsi tentare dallo sport e soprattutto dalla corretta alimentazione dopo gli allenamenti?

Elisa D’Ospina prova a convincerla a fare un po’ di corsetta insieme al parco ma poi è la prima a tentarla con aperitivo e cena.

Caterina Balivo in posa da modella ma dice di avere la pancia (Foto) ultima modifica: da