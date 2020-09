Antonella Elia così magra da vestire la taglia 14 anni di Zara rivela la dieta (Foto)

Antonella Elia è molto magra e fiera della sua forma fisica (foto). Alla rivista Gente ha confidato che entra nella taglia 14 anni di Zara ma ha 56 anni e per avere un fisico così deve ovviamente seguire una dieta precisa e fare anche tanto sport. Infatti, Antonella Elia sente di essere una vera salutista perché non beve, non fuma, non usa farmaci ma soprattutto è sempre a dieta e non perché non abbia fame. E’ quindi decisa a volere essere sempre magrissima. Ci chiediamo se sia dimagrita ancora di più dopo Temptation Islanda a cui ha partecipato con Carlo Delle Piane, ormai il suo ex fidanzato. Parlare di taglia 14 anni di Zara può impressionare ma Antonella Elia aggiunge che veste la 40-42, niente di così esagerato ma ovviamente è magrissima. Di certo magra ma bisogna aggiungere che non è mai stata formosa, poche curve, un fisico sempre un po’ da ragazzina.

ANTONELLA ELIA LA DIETA PER ESSERE SEMPRE MAGRISSIMA

Dopo avere confessato che ha sempre una fame da lupi ha aggiunto: “Faccio molto sport, anche estremo, e seguo una dieta proteica e senza grassi. E non ho mai fatto ritocchi, giuro”. Quindi nemmeno un ritocchino ma anche questo si vede, la Elia è una delle poche donne del mondo dello spettacolo che mostra le rughe sul suo viso.

Si sta preparando nel modo migliore per il suo nuovo ruolo in tv: dopo varie partecipazioni ai reality show più noti è il momento di sedersi dalla parte opposta e al Grande Fratello Vip sarà come è noto un’opinionista. Le critiche le sono già piovute addosso, scopriremo tra pochi giorni se saprà cavarsela. Il GF Vip inizia il 14 settembre, siamo curiosi di scoprire non solo lei ma tutta la nuova edizione. Con lei ci sarà Pupo e al comando Alfonso Signorini che ha creato un cast davvero Vip.