Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno mentito in tv? La risposta di Maria de Filippi

E’ davvero una lunga e interessantissima intervista quella che Maria de Filippi ha concesso alla rivista Gente questa settimana. E finalmente una giornalista che fa domande non banali, che ci permettono oggi di parlare di tanti argomenti, ricordandoci sempre di citare da dove tutto questo materiale arriva! Nel numero di Gente in edicola questa settimana, Maria de Filippi parla un po’ di tutto. Del futuro dei suoi programmi del gossip dell’estate e dei triangoli amorosi del passato.

E ovviamente parla anche di quello che è successo nell’ultima edizione di Temptation Island. Tra le coppie assolutamente protagoniste in questa edizione, c’è quella formata da Pietro delle Piane e Antonella Elia. Dopo quello che è successo tra loro durante il viaggio dei sentimenti in Sardegna, molti spettatori e fans del programma, hanno pensato che stessero recitando un copione, che avessero ben studiato cosa dire e cosa fare. Pietro per “ripulirsi” dopo le varie macchine della verità, paparazzi a chiamata, ex troppo famose. Antonella per darsi una nuova possibilità dopo che nella casa del Grande Fratello VIP ne aveva combinate di ogni. L’Elia, c’era persino riuscita, quasi…Perchè nell’ultima puntata, perdonando prima Pietro, poi tornando sui suoi passi, ha dimostrato che forse, neppure lei fino in fondo, era come ci si aspettava…

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE HANNO FINTO A TEMPTATION ISLAND?

La de Filippi, nella sua intervista per Gente, spiega che è stata lei a volere fortemente Antonella Elia a Temptation Island. Dopo averla vista nella casa del GF VIP, ha subito capito che sarebbe stata perfetta per questo format. E oggi spiega che i due sono stati sicuramente quello che sono nella vita reale. Ed è anche convinta che Antonella Elia perdonerà Pietro perchè non c’è assolutamente nulla di male nel farlo. “Il perdono non sminuisce la figura di donna” ha detto Maria de Filippi nella sua intervista.

Ed effettivamente a giudicare dalle ultime foto al mare che ci mostrano Pietro e la Elia, sembrerebbe proprio che Antonella lo abbia già perdonato.

“Se Pietro è l’uomo che Antonella vuole se lo prenda e chi se ne frega dei giudizi degli altri” ha detto Maria.

Queste le rivelazioni fatte da Maria de Filippi alla giornalista di Gente Monica Mosca!