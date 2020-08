Antonella Elia e Pietro beccati al mare insieme, spiaggia libera ma anche relazione libera? (Foto)

E’ ufficialmente iniziata l’estate di Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island. La rivista Chi pubblica le foto di Antonella e Pietro al mare; hanno scelto la spiaggia libera di Santa Severa a Roma armati di ombrellone, zaini ed evidentemente voglia di stare insieme. Finito Temptation Island con l’addio della Elia al suo fidanzato avevamo tutti pensato che fosse tutto così reale, rimproverando chi aveva accusato la showgirl di avere combinato tutto con Pietro. Adesso il dubbio è tornato a molti: Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno insieme o davvero stanno provando a dimenticare la brutta avventura su Canale 5? Il loro mondo è quello dello spettacolo, i dubbi sono tutti legittimi.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE QUALE SARA’ IL LORO FUTURO?

Tra le foto pubblicate dal magazine di Alfonso Signorini non c’è nessun contatto, nessun bacio, nessuna tenerezza tra i due, sembrano davvero due amici. Antonella lo ama ancora ma al momento non è ancora riuscita a perdonarlo. Ha voluto dire a tutti che il suo Pietro non è come l’abbiamo visto a Temptation Island, che ha tante altre doti nascoste; insomma ha difeso lui e se stessa dagli attacchi del pubblico e dei follower.

Intanto, loro continuano a vedersi, a sentirsi, sembra che non abitino più sotto lo stesso tetto ma chissà se Antonella ricorda oltre il bacio dato alla single Beatrice tutte le parole offensive che ha detto Pietro su di lei.

Forse si prepara a essere meno arida e tra una decina di anni e magari a restare da sola in una casa di cura, come anticipato dal suo compagno o ex compagno. Forse è invece tutto un copione seguito alla lettera; se lo chiedono in molti attendendo il seguito che non tarderà ad arrivare.