Temptation Island 2020: Antonella Elia lascia Pietro, poi ci ripensa due volte – VIDEO

Dopo un mese, si conclude l’esperienza di Antonella Elia all’interno di Temptation Island 2020: il reality show di coppia condotto da Filippo Bisciglia. La showgirl ha partecipato al programma assieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane; i due hanno sempre vissuto la loro avventura con grande tranquillità e ironia fino alla penultima puntata quando la Elia scopre – attraverso dei video – che il suo fidanzato ci avrebbe trovato con una delle tentatrici del villaggio riuscendo persino a strapparle un bacio.

La cosa ha mandato Antonella Elia su tutte le furie tanto che la suddetta scena è portata al falò di confronto finale come prova schiacciante del tradimento di lui. La puntata finale del 30 luglio di Temptation Island 2020 si è aperta proprio in questo preciso momento…

Temptation Island 2020: Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane

Gli esiti del falò di confronto finale sono stati tragici per la coppia. Pietro Delle Piane ha provato in vari modi a giustificare le sue gesta (arrivando ad un improbabile “stavamo prendendo delle caramelle” per giustificare dei rumore insoliti), Antonella Elia ha portato in piazza la sua grande irascibilità. Pietro si è detto interessato a tornare con la sua fidanzata, arrivando persino ad implorarla in ginocchio. Lei non ne ha voluto sapere più nulla di lui. La coppia si è rotta.

Antonella si è sentita molto offesa da Pietro! Come finirà il loro percorso a #TemptationIsland? pic.twitter.com/YlucFdNcnt — Temptation Island (@TemptationITA) July 30, 2020

Ma cosa sarà successo un mese dopo l’avventura nel reality di Canale Cinque? Anche questo lo abbiamo scoperto nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island 2020.

Temptation Island 2020: Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane

Tornati alla vita di tutti i giorni, Antonella Elia ha avuto modo di riflettere su quanto accaduto a Temptation Island 2020. Nella reunion con Filippo Bisciglia, infatti, la showgirl ha svelato che in un mese di tempo ha decido di tornare indietro sui suoi passi e di aver mantenuto comunque i rapporti con Pietro Delle Piane. I due si frequentano ancora anche se con un po’ di distacco.

Il dialogo fra Antonella Elia e Filippo Bisciglia è stato interrotto dall’arrivo di Pietro Delle Piane, che ha nuovamente dimostrato il suo amore nei confronti della showgirl. Armato di mazzo di fiori e letterina d’amore ordinanza, l’attore è riuscito a strappare alla Elia una nuova chance sentimentale.

Pietro ha scritto una bellissima lettera per Antonella ❤️ Riusciranno a ricominciare insieme? #TemptationIsland pic.twitter.com/4lzn0DYIHb — Temptation Island (@TemptationITA) July 30, 2020

Ma come nelle migliori telenovela argentine, un nuovo colpo di scena è dietro l’angolo: Antonella Elia ha deciso di inviare un nuovo video messaggio per la trasmissione, realizzato dieci giorni fa (il 20 luglio circa) a seguito della visione delle prime puntate di Temptation Island 2020.

Temptation Island 2020: Antonella Elia NON perdona Pietro Delle Piane

Triplo salto mortale per Antonella Elia. Dopo aver lasciato e poi perdonato Pietro Delle Piane, in un terzo intervento la showgirl ammette di aver preso nuovamente le distanze dal suo (ex) fidanzato Pietro per via delle pesanti dichiarazioni fatte sul suo conto che lei stessa ha scoperto guardando Temptation Island 2020 in televisione.

Eppure, molto candidamente, ammette di nutrire in cuor suo ancora del sentimento nei confronti di Pietro Delle Piane e di assistere inorridita ad un linciaggio mediatico a detta sua ingiusto. Come si concluderà questo tira e molla?