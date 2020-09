Elena Sofia Ricci incanta in bikini, a 58 anni batte tutte (Foto)

E’ bellissima, vera e come sempre ironica Elena Sofia Ricci che in bikini a 58 anni batte tutte. Alcune foto in posa per gli ultimi giorni al mare e l’attrice vince sempre in eleganza. La luce giusta aiuta tutte, la posa c’è e la sottolinea ma Elena Sofia Ricci aggiunge la bellezza che non hanno tutte le donne, quella che racchiude tutto. Ha 58 anni e non li dimostra ma non finge nemmeno di non averli. Un bikini nero perfetto, la sua forma fisica è evidente ma non c’è finzione. Ancora una volta la Ricci incanta tutti dal suo profilo social. “Quando ti colgono di sorpresa e NON ti metti in posa” commenta ridendo e facendo sorridere tutti. Tantissimi i like per lei che sul finire dell’estate ha ancora voglia di sole. Al mare una foto scattata dagli amici, una foto come tante. Con Elena c’è anche suo marito Stefano Mainetti ma difficilmente lui appare sui social.

ELENA SOFIA RICCI IN BIKINI SUI SOCIAL

Non è la sua prima foto in costume sui social, al mare lei ci va come tutte, senza trucco e senza filtri, anche perché davvero non ne ha bisogno. Solo gli occhiali da sole per proteggersi e in più il suo dolcissimo sorriso. Passano gli anni ma Elena Sofia Ricci resta sempre una delle donne più belle e affascinanti del mondo dello spettacolo.

L’abbiamo vista in tanti ruoli, ognuno diverso dall’altro, sempre capace di emozionare. Tantissimi i complimenti per le due foto in bikini. Tantissimi i complimenti dei follower, tra questi anche tanti amici vip. Il complimento che torna sempre in ogni sui post è quello che sottolinea la sua classe.

E’ di ispirazione per tante donne e non solo per come lascia che il tempo la sfiori ma anche per ogni suo racconto, emozione o dolore che non ha nascosto al suo pubblico.

