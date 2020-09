Antonella Clerici racconta di Maelle, dal lettone al pulire la cucina (Foto)

Per la prima volta Antonella Clerici è in copertina su Oggi con Maelle ma non è la prima volta che la conduttrice racconta di sua figlia che però adesso ha 11 anni e confida è una ragazzina strutturata con i suoi interessi e le sue passioni (foto). Ci sono però dei momenti in cui torna bimba e quando è il momento di dormire è uno di quelli. Quindi alle 22 precise si mettono a letto, al buio e le coccole la fanno addormentare. Dolcissima Antonella Clerici racconta che poi la portano nel suo letto dove dorme abbracciata a un fenicottero. Maelle sta crescendo felice ad Arquata Scrivia, la scelta di trasferirsi lasciando Roma è stata giusta. Antonella sta per tornare in tv con E’ sempre mezzogiorno, sua figlia ha già iniziato la prima media.

ANTONELLA CLERICI ORGOGLIOSA DI SUA FIGLIA MALLE

“E’ una ragazzina strutturata: ha i suoi interessi, le sue amicizie, le sue passioni – poi Antonella racconta su Oggi della scuola – E’ finita al banco in fondo. E’ molto alta e con quella massa di capelli ricci che ha, al primo banco non ci può certo stare. Ha una fisicità importante, ma anche una gran testa: sa che la discriminante per una persona è sempre e solo il cervello”.

Maelle si sveglia presto al mattino, le piace fare tutto con calma e la sera prepara già lo zaino. Prima di andare scuola va a trovare il suo cavallino e spesso raccoglie anche i funghi. Un risveglio davvero speciale nel bosco.

Non dimentichiamo la passione per la cucina. Antonella Clerici sottolinea che è brava in cucina ma che dopo deve pulire perché sa che in casa hanno degli aiuti ma non dei camerieri.