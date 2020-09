Antonella Clerici in prima serata con The Voice Senior e altre belle storie da raccontare

The Voice Senior porterà di nuovo Antonella Clerici in prima serata, è il programma che la conduttrice desiderava, anche se dal 28 settembre si ritroverà di nuovo piena di lavoro. I casting di The Voice Senior sono iniziati, sarà un talent diverso dagli altri, ovviamente con protagonisti over 60 ma con un obiettivo ben diverso dal solito. Nessun aspirante artista, non è The Voice a cui partecipano i più giovani con la speranza di fare un percorso di carriera, di avere almeno visibilità. Antonella Clerici per il suo talent over 60 desidera raccontare la vita di quelle persone, raccontare belle storie. Andrà in onda sempre su Rai 1 e sarà il prime time che voleva ma ci sono tante anticipazioni che scopriremo nelle prossime settimane, come per esempio chi sarà la giuria.

QUANDO ANDRA’ IN ONDA THE VOICE SENIOR?

E’ nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni che Antonella Clerici ha annunciato che The Voice Senior andrà in onda subito dopo la fine di Tale e Quale Show. Una staffetta che già piace al pubblico, quella tra due cari amici e grandi professionisti: Carlo Conti e Antonella Clerici. Quindi lo vedremo a novembre su Rai 1 e per cinque puntate. Nessuna novità invece sulla giuria, non ci sono ancora i nomi e non c’è nessun indizio che possa farci immaginare chi potrebbero essere.

Tra le domande più personali c’è la curiosità di sapere come farà la Clerici a gestire famiglia e tanto lavoro: “Per fortuna casa mia dista solo 55 minuti di macchina da Milano e Maelle è molto serena, ben inserita nella scuola di Novi Ligure e felice che io riprenda a lavorare”.

C’è tanto in pentola per la conduttrice che è rimasta un bel po’ ferma ma che è già pronta al gran ritorno in tv a partire dal 28 settembre alle 12 in punto con E’ sempre mezzogiorno e poi con The Voice Senior.

