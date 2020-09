E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici ma è tutto diverso da La prova del cuoco

Antonella Clerici regala un po’ di anticipazioni sul suo nuovo programma E’ sempre mezzogiorno e su Tv Sorrisi e Canzoni ha subito chiarito che non sarà un cooking show, niente Prova del cuoco. Sarà una trasmissione del mezzogiorno con ricette e tanto altro ma non ci sarà la gara dei cuochi. La cucina sarà sempre al centro di tutto ma non solo come piano cottura. E’ sempre mezzogiorno è attesissimo, Antonella Clerici sta per tornare in tv e il 28 settembre a mezzogiorno in punto potremo seguire con gran curiosità Rai 1. La Clerici parlerà di attualità, giocherà con il pubblico, ma attenzione niente cronaca, solo temi leggeri. In questo periodo così difficile abbiamo bisogno anche di allegria e il gossip non può che dare una mano, noi lo sappiamo bene. Ci attendono quindi ogni giorno un’ora e mezza di serenità, la stessa che apprezzavamo seguendo La prova del cuoco ma il programma è tutto nuovo.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO CON IL BOSCO DI ANTONELLA CLERICI

“Il bosco è diventato il mio baricentro e lo sarà anche nel programma. L’occhio delle telecamere si soffermerà sugli aspetti della vita di campagna che mi piace condividere” racconta Antonella e se seguite il suo profilo Instagram potete anche immaginare a cosa si riferisce. Per la Clerici si tratta di una fiaba, di un sogno da portare in tv, ma tutto così reale per lei.

Ha segnato la data del 28 settembre con un sole, è la sua rinascita ma anche l’appuntamento di chi l’ha sempre seguita e attende quel mezzogiorno. “Per costruire il programma ho pensato alla mia adorata provincia, quella dove sono nata, quella dove abito ora, sull’Appenino, ad Arquata Scrivia. Vorrei mostrare come sono cambiata da quando mi sono trasferita qui a contatto con la natura”.

Tutto il progetto era iniziato con l’idea di fare delle piccole incursioni dal suo bosco ma ka Rai le ha chiesto altro e alla fine ha accettato e il 28 settembre scopriremo tutto.