Vittorio Garrone cuoco e Antonella Clerici ha una dedica per lui (Foto)

Con Vittorio Garrone è cambiata tutta la vita di Antonella Clerici, le sue scelte fatte con tutta la convinzione e poi dopo due anni la conferma che sono state tutte giuste (foto). La Clerici sta per tornare in tv con E’ sempre mezzogiorno, c’è tanto della sua vita sul suo profilo Instagram, emozioni tra casa nel bosco e amore, ovviamente anche tv. E ovviamente c’è spesso Vittorio Garrone nei suoi post. Questa volta il compagno di Antonella Clerici è in versione cuoco con grembiule e cappello ma soprattutto con il suo solito sorriso. E’ lui che le ha cambiato la vita e l’ennesima dedica è semplice come il loro amore: “Il mio cuoco preferito” scrive la conduttrice sui social accanto alla foto del compagno aggiungendo un cuore rosso.

TUTTI PAZZI PER COPPIA ANTONELLA CLERICI – VITTORIO GARRONE

Una storia d’amore sostenuta da tutti, primi tra tutti gli amici più cari, i collaboratori di ieri e di oggi di Antonella. Come sempre Andrea Mainardi è tra i primi a commentare quando c’è da scherzare o parlare d’amore: “Quando parli di lui ti esce un sorriso spontaneo e ti brillano gli occhi;

ecco questo è il nostro compito: rendere raggianti le persone che abbiamo di fianco. Bravo Vittorio! Felice per te amica”.

Uno dopo l’altro arrivano i commenti di tutti, da Tinto ad Andrea Persegani, Gino Sorbillo, Fulvio Marino e tutti gli altri. Antonella Clerici adora mangiare e con il suo Vittorio condivide anche questa passione. L’abbiamo visto più volte ai fornelli o alla brace, anche pronta a preparare un gustoso spuntino mentre lei impegnata con una diretta Instagram.

Tutto procede nel modo migliore, Antonella ha scelto con il cuore questa volta sia in amore che nella vita professionale e i risultati si vedono. Appuntamento a lunedì 28 settembre con E’ sempre mezzogiorno su Rai 1.