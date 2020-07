Antonella Clerici mostra la semplicità della sua casa dopo tutti i baci a Vittorio Garrone (Foto)

Dopo lo shopping a Portofino Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono tornati a casa in Piemonte, ad Arquata Scrivia, nel loro adorato bosco. Una foto postata dalla conduttrice mostra la semplicità di cui ama circondarsi, il luogo del cuore in cui ha scelto di vivere lasciando Roma. “Orto, fiori, bellezza, natura” scrive Antonella Clerici che continua a meravigliarsi per le piccole cose. Di recente è tornata anche a Roma per il compleanno di una cara amica, di certo tornerà presto a Portofino dove il suo compagno ha una bellissima villa. L’estate è appena iniziata e i progetti a cui lavorare riempiono di entusiasmo la conduttrice: a settembre tornerà in tv con un nuovo programma, sembra prenderà il posto della Prova del cuoco, tornerà al suo posto.

SHOPPING A PORTOFINO PER ANTONELLA CLERICI

Antonella Clerici e Vittorio Garrone passeggiano abbracciati per le strade di Portofino, sorridenti come sempre e per niente infastiditi dalla presenza dei paparazzi a cui regalano anche una serie di baci. Ad accompagnarli il cane che lei ha regalato all’imprenditore, il bellissimo Argo. Acquisti da Eres per Antonella; per lei bikini o costume intero? La sua prova costume non è ancora arrivata ma è difficile cambi modello di costume.

Camicia, pantaloni bianchi, scarpe comode, capelli ricci e mascherina a fiori, Antonella Clerici appare raggiante tra le foto della rivista Oggi abbracciata al suo compagno. Ovunque vada la gioia è la stessa, mai come in questo periodo della sua vita contano le persone più di ogni altra cosa.

Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram, nessuna foto perfetta, solo emozioni in ogni scatto, dai ricordi al presente. Le foto di Maelle, il buon cibo che resta sempre una sua passione e che di certo ritroveremo nel suo nuovo programma. C’è grande attesa, per tutto.