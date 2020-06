Antonella Clerici e Vittorio Garrone nella villa a Portofino, romantica è l’estate (Foto)

Vacanze a Portofino anche questa estate per Antonella Clerici e Vittorio Garrone, lì c’è la villa di famiglia dell’imprenditore e non c’è luogo migliore per rilassarsi ammirando il mare. Arrivo in Porsche alla villa per la coppia che subito dopo si avvicina al mare pensando di essere lontani da occhi indiscreti; sono nella loro proprietà privata ma la vista è perfetta per i paparazzi. Cosa hanno beccato i fotografi? Una tenerezza che lascia tanta ammirazione e sospiri. Vittorio Garrone in ogni scatto, rubato o in posa, ha sempre una dolcezza infinita nei confronti di Antonella Clerici. La conduttrice tv non ha sbagliato, con il passare del tempo ha dimostrato a tutti e soprattutto a se stessa che la sua scelta è stata la migliore, quella giusta. Ha lasciato Roma e La prova del cuoco ma ha trovato un altro porto, ancora più sicuro, il suo compagno, un’altra casa ma immersa nel verde, il suo posto del cuore. Vede Maelle crescere felice e con lei spesso ci sono quelli che considera i suoi fratelloni, i figli di Vittorio.

ANTONELLA CLERICI SI RIPOSA E PREPARA IL SUO RITORNO IN TV

Oggi andrà in onda l’ultima puntata della Prova del cuoco, non è un bel giorno per la conduttrice che avrebbe voluto vedere il suo cooking show ancora in tv con tutta l’allegria di sempre. In compenso tornerà lei a mezzogiorno per il pubblico di Rai 1.

La rivista Diva e Donna pubblica gli scatti di Antonella Clerici e Vittorio Garrone a Portofino, un soggiorno che il settimanale definisce romantico, solo per loro due, tra baci e mare.

Invece, non sono da soli, con Antonella Clerici c’è sempre sua figlia Maelle, brevi i periodi in cui è con suo padre Eddy Martens. La conduttrice posta infatti una foto della sua bambina su Instagram: i suoi capelli lunghi e ricci. Una foto scattata a Portofino dopo un tuffo in mare, tutti insieme.