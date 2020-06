Niente Casa nel bosco per Antonella Clerici, il programma non si può fare da casa sua (Foto)

Il sogno di Antonella Clerici di tornare in tv con La casa nel bosco in parte svanisce ma resta La casa a mezzogiorno (Foto). Niente di grave anche se il pubblico avrebbe di certo preferito vedere la conduttrice all’opera nella sua casa in Piemonte, dovrà invece accontentarsi della ricostruzione in studio della casa di Antonella. Le anticipazioni arrivano da Blogo mentre proseguono le riunioni per le decisioni da prendere per il nuovo programma, quello che sostituirà da settembre La prova del cuoco. Domani andrà in onda l’ultima puntata dello storico cooking show condotto da due anni da Elisa Isoardi e a breve verranno presentati i nuovi palinsesti, c’è quindi tanto lavoro da fare. La casa nel bosco di Antonella Clerici era stato ideato per andare in onda da Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria ma sembra che il costo per procedere fosse troppo elevato. La squadra Rai in trasferta, scenografia e tutto l’allestimento, forse troppo per un programma che non è ancora nato e che non può dare la certezza della totale riuscita.

IL NUOVO PROGRAMMA DI ANTONELLA CLERICI IN DIRETTA DAGLI STUDI RAI DI MILANO

E’ forse ciò che la Clerici avrebbe preferito evitare: ha lasciato Roma e soprattutto La prova del cuoco decisa a non dedicarsi più alla tv ogni giorno lontana da casa ma si cambia idea o si deve cambiare idea. Nella mente della conduttrice la nuova trasmissione era nata con un format diverso, inevitabile il cambio del nome, anche se sembra che la casa di Antonella Clerici verrà ricostruita negli studi televisivi.

Quindi, addio location nel bosco e addio il titolo La casa nel bosco, diamo il benvenuto a quella che si dovrebbe chiamare La casa a mezzogiorno e che dovrebbe andare in onda attorno alle 12:30 dopo Storie Italiane di Eleonora Daniele.

