Antonella Clerici in vacanza a Portofino, focaccia e cappuccino e nessuna risposta alle critiche inutili (Foto)

Vacanze italiane questa estate per Antonella Clerici, come dovrebbe essere per tutti, anche per aiutare il nostro Paese (foto). La conduttrice è a Portofino, nella sua adorata Liguria. Ci va ogni anno e ogni volta che può ma mai come questa estate sarà il suo luogo del cuore. L’emergenza sanitaria ha costretto tutti in casa, è vero lei era fortunata ad avere la sua casa nel bosco ma la paura per il coronavirus ha terrorizzato tutti, ha toccato tutti. Questa mattina per Antonella Clerici colazione con focaccia e cappuccino, quante volte ci ha ripetuto che adora “pucciare” la focaccia ligure nel latte e caffè. Come sempre posta foto semplici e spesso quelle di dolci, magari fatti da Maelle, i suoi cani, i fiori, il verde, il bosco e le emozioni. In vacanza di certo continuerà a lavorare, a progettare, creare, per il suo ritorno in tv. Qualcuno l’aveva messa in panchina, a metà settembre dovrebbe tornare con La casa nel bosco e come sempre non mancano le critiche.

ANTONELLA CLERICI RICOMINCIA DOPO LA CHIUSURA DELLA PROVA DEL CUOCO

Non si può piacere a tutti ma durante la quarantena si diceva che saremmo stati tutti più buoni. Previsioni errate: se in tanti hanno criticato la presenza di Elisa Isoardi a La prova del cuoco, in tanti adesso danno la colpa ad Antonella Clerici. La chiusura del cooking show non è certo una decisione delle due conduttrici, così come la Clerici non toglie il posto a nessuno, semplicemente occuperà lo spazio previsto per il suo nuovo programma.

Sui social si scatenano tutti e dicono di tutto, Antonella Clerici non risponde, sarebbe inutile. Fotografa Portofino, coccola Pepper che ha avuto un piccolo incidente, intanto studia, continua a farlo. Presto scopriremo con i nuovi palinsesti chi condurrà cosa e quando.

