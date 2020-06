Che domenica per Antonella Clerici con la grigliata in famiglia e la crostata di Maelle (Foto)

Una domenica perfetta oggi a casa di Antonella Clerici e Vittorio Garrone con la famiglia riunita per una grigliata (foto). Gioia immensa per la conduttrice che ha voluto immortalare il momento perfetto, la tavola pronta per accogliere tutti, sua figlia Maelle già seduta al suo posto e il suo compagno che come sempre si occupa della grigliata. Antonella Clerici ha più volte sottolineato che è molto fortunata nel vivere in un posto che sembra davvero magico ma anche che tutto è molto semplice, nessuno pensi chissà a quale tipo di vita. La scuola con la didattica a distanza è terminata, l’emozione dell’ultimo giorno in cui Maelle ha potuto incontrare i suoi compagni di classe, le maestre, un ciclo che si è appena concluso e tutto merita di essere festeggiato. Oggi non poteva quindi mancare un bel dolce di Maelle, la sua prima crostata di frutta.

ANTONELLA CLERICI MOSTRA LA SUA DOMENICA IN FAMIGLIA

Pasta frolla, crema e frutta fresca, il tutto con una decorazione molto carina. Non c’è dubbio che in cucina Maelle sua più brava della mamma, lo nota anche Paola Perego a cui Antonella Clerici risponde che non ci vuole poi molto a essere più brava di lei.

“No, ma questa ci batte tutti” commenta con la sua solita simpatia Luisanna Messeri. Anche Fulvio Marino le fa i complimenti. Immaginiamo che la torta non sia solo bella ma anche buona, altrimenti qualcuno la fermerebbe facendole fare altro. Intanto, si spera che davvero Antonella Clerici possa presto condurre un programma dalla sua casa nel bosco. La prova del cuoco sembra che chiuderà davvero tra poche puntate e per sempre e che i prossimo settembre ci sarà Antonella ma con una nuova trasmissione. Come sempre attendiamo il seguito ma intanto anche un’estate perfetta.