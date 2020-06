L’emozione di Antonella Clerici per l’ultimo giorno di scuola di Maelle (Foto)

Antonella Clerici sui social ha pubblicato la foto dell’ultimo giorno di scuola di Maelle, un desiderio in parte realizzato. Il Coronavirus ha tolto tanto ai ragazzi, ai bambini, agli studenti che hanno dovuto abbandonare la scuola continuando un percorso ben differente con la didattica a distanza. Antonella Clerici e tante altre mamme come lei avevano espresso un desiderio per i loro figli, quello che potessero tornare in classe almeno per l’ultimo giorno di scuola, almeno per i saluti. Per chi quest’anno ha terminato un ciclo di studi è ancora più triste, nessun addio ai compagni e agli insegnanti che magari non si incontreranno più. Maelle è stata un po’ più fortunata, ad alcune scuole è stato concesso il saluto dell’ultimo giorno di scuola. La figlia di Antonella Clerici ha appena terminato la quinta elementare, ha concluso un percorso di studi importante per una bambina, era importante questo saluto, forse anche per la conduttrice.

ANTONELLA CLERICI NELL’ULTIMO GIORNO DELLE ELEMENTARI DI MAELLE

Un saluto con le dovute distanze, un addio con la mascherina, senza quegli abbracci che restano per sempre nella mente e nel cuore, ma almeno è stata una occasione per chiudere un cerchio. Ed erano proprio dei cerchi colorati ad accogliere ogni alunno per dire che quello era il loro posto, che le mascherine non potevano toglierle nemmeno all’aperto ma almeno erano tutti insieme.

Una stretta al cuore per le maestre e per le mamme e Antonella Clerici parla infatti di emozione: “L’emozionante saluto della classe di Maelle, la 5A… in cortile, distanziati, con la mascherina x dirsi addio”. A settembre la piccola Maelle sarà in prima media, un’altra avventura e la sua mamma con la canzone di Cesare Cremonini le augura “Buon viaggio”.