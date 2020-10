Federica Pellegrini è incinta? Mostra il pancino e risponde alla domanda (Foto)

Federica Pellegrini è incinta? Il gossip e la curiosità arrivano subito ma anche la nuotatrice con il suo post ha creato subito il dolce caso mostrando il pancino che è apparso sospetto. L’ombelico in primo piano, un’ombra che sembra arrotondare il ventre e anche un pizzico di sensualità che non guasta mai. Ed ecco la domanda sui social per Federica Pellegrini: “Sei incinta?”. La sua risposta è: “Perché l’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?”. La Pellegrini finge di non sapere che così il gossip si scatenerà, soprattutto dopo la nascita della figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Un personaggio famoso sa esattamente come funziona tutto questo, soprattutto sui social. Due giorni fa l’anello in primo piano ma lei aveva subito chiarito che nello scatto c’era semplicemente una foto.

FEDERICA PELLEGRINI RICHIAMA L’ATTENZIONE E SI DIVERTE A RISPONDERE

“Centro nevralgico del nuovo mondo” scrive la campionessa di nuoto mostrando il pancino in bianco e nero. Cita Jovanotti ma intanto manda in subbuglio i social che pensano sia in arrivo un bebè. In realtà da quando è finita con Magnini lei non ha più detto molto sulla sua vita privata e sui suoi amori.

Dicono che sia fidanzata con il suo allenatore, Matteo Giunta, ma anche lui tace. Intanto, Fede ha firmato il contratto per un altro anno, forse l’ultimo da nuotatrice, non lo sa nemmeno lei mentre sui social pensano davvero sarà l’ultimo anno in piscina perché poi sarà pronta per fare la mamma. Come sempre lo scopriremo nei prossimi mesi.

Chissà se ha fatto gli auguri al suo ex fidanzato che è appena diventato papà della bellissima Mia. Per Filippo Magnini i sogni si sono avverati, erano quelli che avrebbe voluto realizzare con lei ma alla fine la vita ha scelto la strada migliore per tutti.