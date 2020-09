E’ nata la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini che svelano il nome (Foto)

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono diventati mamma e papà di Mia, questo il nome scelto per la figlia del campione di nuoto e della splendida showgirl. Con la foto della loro bimba la Palmas e Magnini hanno annunciato la nascita, il nome scelto, il giorno più bello della loro vita, perché con loro due c’è anche Sofia. Non abbiamo fatto in tempo a immaginare la coppia insieme in sala parto che Mia è venuta al mondo e Filippo e Giorgia al settimo cielo hanno dato la splendida notizia. Sui rispettivi profili social tutto l’immenso del loro amore. Due post diversi ma così intensi da emozionare. Mia Magnini è nata oggi ed è per la coppia il dono più grande.

GIORGIA PALMAS ANNUNCIA LA NASCITA DI SUA FIGLIA MIA

“Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire” ha scritto la Palmas aggiungendo: “Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare. Mia Magnini 25/09/2020”. Un dolce dettaglio e non manca il peso della piccola: 3,670 kg di amore puro.

Anche Magnini ha scelto la stessa foto e ha scritto prima il nome della sua bimba racchiuso tra due cuori e poi: “Oggi sei arrivata da noi e ci hai lasciato senza parole, anzi ora che mi sono ripreso te le dico… Ti amo piccola Mia. Un cuore anche per la tua dolce mamma che oggi è stata bravissima. La nostra famiglia splende sempre di più grazie a te Giorgia amore mio, alla nostra ragazza Sofi e ora a te piccola principessa Mia”. Auguri alla meravigliosa famiglia!