Giorgia Palmas in sala parto? Filippo Magnini non la lascerà sola un attimo (Foto)

La data del parto annunciata da Giorgia Palmas è arrivata e vista l’assenza di Filippo Magnini e della bellissima showgirl dai social immaginiamo che se non sono in sala parto saranno già entrambi ricoverati (foto). Giorgia Palmas due settimane fa nello studio di Verissimo ha rivelato che mancavano due settimane alla nascita della bimba; non ha aggiunto se si trattava di un parto cesareo o un parto naturale ma le due settimane sono passate. L’ex velina mora di Striscia la notizia ha già dato alla luce la sua bimba, entrerà domani in sala parto o Bollicina nascerà la prossima settimana? Non c’è dubbio che subito dopo la nascita la coppia informerà i fan prima che lo faccia il gossip. Ma non c’è dubbio che Filippo Magnini non la lascerà sola un attimo. Facendo sorridere tutti Giorgia ha raccontato che il campione di nuoto ha vissuto la gravidanza con lei ma addirittura arrivando ad avere dolori al ventre e fastidio agli odori.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI INSIEME ANCHE IL GIORNO DEL PARTO

A molti sembrerà strano che Magnini, viste le restrizioni a causa del Covid, possa assistere al parto, ma Giorgia e Filippo hanno organizzato tutto con cura. Tampone per entrambi e ricovero insieme, in questo modo non ci può essere nessun pericolo. A casa con Sofia, la primogenita di Giorgia, c’è la nonna.

Sui profili social di entrambi c’è silenzio già da tre giorni, i fan iniziano a chiedere notizie, curiosi di sapere se la piccola è già nata. Sono soprattutto curiosi di conoscere il vero nome della piccola, che non sarà di certo Bollicina.

Attendiamo anche noi l’annuncio più dolce della coppia che poi a dicembre si unirà in matrimonio. Vogliono che il 2020 per loro sia speciale e infatti ci sarà anche la nuova casa in cui andare a vivere in quattro più i cani.