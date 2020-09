Giorgia Palmas a Verissimo rivela la data del matrimonio e del parto (Foto)

Dopo sei mesi torna Verissimo e la prima ospite è Giorgia Palmas, bellissima con il suo pancione rivela la data del matrimonio e la data del parto (foto). La Palmas è l’inno alla vita voluto da Silvia Toffanin per il suo ritorno a Verissimo dopo un periodo difficile per tutti. Tra due settimane nascerà la piccola che Giorgia Palmas e Filippo Magnini chiamano Bollicina, invece il matrimonio sarà celebrato a dicembre. Avverrà tutto entro l’anno, la coppia aveva scelto di rimandare le nozze durante la quarantena, sapevano già di essere in attesa, non hanno voluto cambiare anno e si sono concessi pochi mesi dalla nascita della bimba al sì. E’ emozionatissima Giorgia Palmas e quando la Toffanin legge la lettera di Filippo Magnini le lacrime le riempiono gli occhi.

LA LETTERA D’AMORE DI FILIPPO MAGNINI A GIORGIA PALMAS

La loro storia d’amore è iniziata circa due anni fa e da subito il campione di nuoto ha capito che era amore. “Non ricordo più come era la mia vita senza di te… Bollicina è il nostro miracolo… Da subito mi hai reso un uomo migliore, completo e oggi mi regali la gioia più grande, quella di diventare padre. Ricordo bene quando mi hai detto che eri incinta. E’ difficile spiegare, bisogna viverla quella emozione ma in quel momento io ho sentito una pace interiore e la completezza. Ho capito il senso della vita”.

Giorgia Palmas nello studio vuoto di Verissimo non trattiene la lacrime, la gioia è immensa e Filippo scrive che è tempo di correre a sposarsi, poi inizierà il loro percorso, la vita insieme, tutti e quattro: “Io, te e le nostre principesse”.

La splendida showgirl sarda parla di Magnini, lo descrive come un uomo meraviglioso: “Merita il meglio per un sacco di cose, abbiamo avuto la sensazione di famiglia da subito, abbiamo grandi progetti che si stanno realizzando”. Giorgia non vede l’ora di vivere tutto ciò che sta arrivando: “Sarà un matrimonio bellissimo e la bimba è il nostro piccolo miracolo”. Il test fatto insieme, quella scoperta meravigliosa e Giorgia Palmas racconta che Magnini ha avuto una gravidanza isterica: dolori al ventre, fastidio agli odori. Saranno insieme anche il giorno del parto, faranno entrambi tampone e ricovero insieme e Giorgia non aveva mai nemmeno sognato un uomo come Filippo.