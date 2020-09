Giorgia Palmas e Filippo Magnini mostrano la nuova casa, i bagni e i colori scelti (Foto)

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono tornati a casa dopo l’estate in Sardegna ma la nuova casa è in ristrutturazione, sono entrambi entusiasti e sui social tra una storia e l’altra mostrano i lavori in corso (Foto). La Palmas mostra i famosi verdi e insieme confermano che sono d’accordo su tutto, su tutte le scelte fatte ma hanno anche ascoltato i consigli degli esperti. Sono emozionatissimi e felici e non solo per l’attesa della loro bimba ma anche perché tutti e quattro e con i loro cani vivranno in una casa che hanno progettato angolo per angolo. Sarà la casa perfetta per Giorgia Palmas e Filippo Magnini mentre il conto alla rovescia per il parto è già iniziato. Lei è in forma perfetta, quando non inquadra il pancione non sembra nemmeno sia incinta.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI MOSTRANO I BAGNI, UNO PER OGNUNO

Scherzano tra loro e si prendono in giro, hanno deciso di identificare i nuovi bagni di casa come “il bagno di Giorgia e il bagno di Filippo”. Tutto è ancora grezzo, non si vede molto se non le mura ma la coppia già immagina come sarà perché sono stati loro a pensare a tutto. Il bagno di Giorgia sembra avere una piccola piscinetta, così la chiama Magnini. Infatti. la vasca è molto profonda, sarà comodissima.

Il verde scelto è intenso ed entrambi pensano sia tutto perfetto e a buon punto. Mancano tante cose ma sanno anche che tra la fine del lockdown e le vacanze estive chi sta lavorando per loro non ha avuto molto tempo. Non sarà pronta per la nascita della bimba ma sarà perfetta per viverci tutti insieme, cani compresi ovviamente.

Nelle loro storie Instagram sveleranno un po’ alla volta tutto mentre i lavori proseguono e loro sognano come sarà vivere lì.