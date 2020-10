Elisa Isoardi single e serena: lei e Raimondo solo amici

Mentre continuano ad arrivare foto che ci mostrano Elisa Isoardi e Raimondo Todaro mano nella mano tra una prova e l’altra in vista delle nuove esibizione a Ballando con le stelle, la conduttrice rilascia una lunga intervista al settimanale Gente. La cover di questa settimana la vede protagonista ed Elisa, racconta quello che succede in queste settimane nella sua vita. Dalle sue parole si evince che al momento è concentratissima sul ballo e sulla sua prestazione a Ballando con le stelle e specifica subito che non c’è spazio per l’amore. “Sono serena e sono single” ha detto la conduttrice che quindi smentisce di avere una relazione con Raimondo Todaro, con il quale al momento, ha solo un rapporto di amicizia davvero speciale.

ELISA ISOARDI E’ SINGLE: NESSUNA STORIA CON RAIMONDO TODARO

La conduttrice quindi ribadisce di non dover avere per forza un partner ma di essere in questo momento, molto concentrata sul lavoro. “In amore non sono una donna che si accontenta, anzi, sono una donna molto impegnativa” ha spiegato Elisa Isoardi nella sua intervista per Gente. “Amo fino in fondo in maniera totalizzante” ha aggiunto la conduttrice.

Nessuna storia quindi con Raimondo che è un uomo che Elisa apprezza però tantissimo. Spiega che si conoscevano da tempo, anche perchè come ricorderete lo scorso anno a La prova del cuoco, prima che esplodesse la pandemia, i ballerino di Ballando, erano protagonisti dello show insieme a Elisa. Di lui Elisa dice: “E’ un ragazzo eccezionale, un ottimo maestro”.

Per il momento quindi nient’altro, solo una bella amicizia. Il percorso a Ballando con le stelle è molto lungo in ogni caso e potrebbe davvero succedere di tutto, staremo a vedere. Intanto l’appuntamenti è per domani sera. Elisa e Raimiono dopo due esibizioni a metà, questa volta devono dimostrare di essere forti e meritevoli. Sarà sicuramente una bella prova quella che li aspetta.