Eros Ramazzotti a scuola con la figlia Raffaela, è così simile ad Aurora (Foto)

E’ di certo più libero Eros Ramazzotti anche in questo periodo e ha tempo per andare a prendere sua figlia Raffaela Maria a scuola (foto). Non mancano i paparazzi in strada a Milano e uno scatto dopo l’altro non ci sono solo le immagini di papà e figlia bellissimi che tornano insieme a casa mano nella mano ma anche la curiosità di scoprire che Raffaela Maria è così simile alla sorella maggiore Aurora. La primogenita di Eros Ramazzotti è nata dalla storia d’amore tra il cantane e Michelle Hunziker, Raffaela è invece figlia di Marica Pellegrinelli ma i tratti del papà sono evidenti su entrambe le sorelle, così tanto da evidenziare la somiglianza. Tutto è ancora fermo per i concerti ed Eros che da sempre è un gran papà adesso non perde di certo l’occasione per godersi ancora di più i suoi figli.

EROS RAMAZZOTTI DAVANTI SCUOLA DI RAFFAELA NON PASSA INOSSERVATO

Look casual, jeans, t-shirt e cappellino ma tutti riconoscono subito il cantante che aspetta la sua bambina. Raffaela Maria ha 9 anni e con Gabrio Tullio che ne ha solo 5 e Aurora è il centro del suo mondo. E’ per loro tre che ogni volta che il gossip parla di un suo nuovo presunto flirt si arrabbia, non gli fa piacere che i suoi figli pensino che il papà passa da una fidanzata all’altra.

Nella sua vita solo due donne importanti, Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker, le altre Eros non le ha rivelate a nessuno, nemmeno ai suoi figli, anzi soprattutto ad Aurora.

La primogenita di Eros e Michelle ha conosciuto solo la Pellegrinelli, è stato il cantante a decidere e di certo non il gossip. Oggi fa il papà e sono le foto più belle in attesa di tornare sul palco.