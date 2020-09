Marica Pellegrinelli: “Forse amo Eros più di prima” (Foto)

Al Corriere Marica Pellegrinelli ha rivelato di una separazione molto dolorosa con Eros Ramazzotti e dell’amore che prova ancora per lui (foto). E’ la prima volta che la splendida modella racconta così tanto della sua vita privata, della storia d’amore con il cantante. Si definisce innamorata ma parla dei suoi figli, di Raffaela Maria e di Gabrio Tullio, non dice niente di Charley Vezza ma nega che abbia avuto un flirt con Marco Borriello, loro sono solo amici. Marica Pellegrinelli è anche innamorata di se stessa: “Ho già amato troppo nella mia vita” e infatti continua ad amare Eros, anche se in modo diverso ma sottolinea che forse lo ama anche più di prima. Nell’intervista commenta che per lei gli amori non finiscono, è qui che aggiunge, conferma, che ama ancora Eros.

MARICA PELLEGRINELLI HA LASCIATO EROS PERCHE’ L’AMORE DEVE FAR STAR BENE

“Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma” ed è per questo che il loro legame esiste e ci sarà sempre.

La Pellegrinelli parla di un legame molto bello con l’ex marito: “E’ un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui – poi conclude – La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”.

Non dice altro, ha già detto tanto, un amore che dura ma sotto una forma diversa, un legame che non si spezzerà ma non solo perché hanno due figli da crescere insieme. Sarà difficile per entrambi trovare un altro grande amore.